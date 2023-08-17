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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاك تيما يعلن إلغاء حفله قبل ساعات من موعدها

بلاك تيما
بلاك تيما

إعلن فريق بلاك تيما عن الغاء حفله الذى كان من المقرر أقامته يوم الجمعة القادمة ، بالجامعة الامريكية ، وذلك عبر صفحتهم على موقع فيسبوك .

 وقد اعلن اعضاء بلاك تيما عن اقامة الحفل وذلك للاحتفال بعيد ميلاد تاسيس الفرقه ولكن اليوم تم الاعلان عن الغاء الحفل واعلنوا علي الصفحه الرسميه بانه تم تاجيل حفلة ١٨ اغسطس لاسباب طارئه وكنا منتظرين نكون معاكم .

أسعار تذاكر الحفل 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل من خلال موقعها الرسمي بسعر موحد حيث أعلنت الشركة أن سعر التذكرة 250 جنيها وذلك من اجل جلب عدد كبير من الجمهور للاحتفال مع الفريق بالعام التاسع عشر للتأسيس .
 

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فرقة بلاك تيما وعلاقته بمنير 

 وعبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى الإسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

 

 

الجامعة الأمريكية العربية السعودية المملكة العربية السعودية فرقة بلاك تيما فريق بلاك تيما

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