نادين نجيم تكشف حقيقة تعرضها للاعتداء من مجهول في لبنان

كشفت الفنانة نادين نجيم عن حقيقة تعرضها الى الاعتداء من شخص مجهول فى أحدي المناطق بلبنان ، وذلك عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

وقالت نادين نجيم : حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمد لله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

وكانت عبّرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استيائها للهجوم الذي تتعرض له من خلال السوشيال ميديا.

وقالت من خلال فيديو ظهرت به عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، "حرية الرأي والتعبير مش معناها الإساءة، حرية الرأي والتعبير معناها ننتقد بشكل محترم وموضوعي".

وتابعت: “لكن لما انتقد علشان اصفي حساباتي أو لأني بكره إنسان وبقيت اتمسخر عليه في الطالع والنازل بسبب وبدون سبب، وأنزل من نجاحاته تحت أي مسمى وأحاول أؤذيه هذا لا يكون اسمه انتقاد أو نقد فني”.

وأضافت: "ياريت كل واحد لما يحاول يتضامن لازم يعرف الحقيقة، ومضمون الدعوى وإيه المشكلة، اللي عنده حق يجي ياخذه مني، وإذا أنا عندي حق هاخده".