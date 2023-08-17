عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نجيم تكشف حقيقة تعرضها للاعتداء من مجهول في لبنان

نادين نجيم
نادين نجيم

كشفت الفنانة نادين نجيم عن حقيقة تعرضها الى الاعتداء من شخص مجهول فى أحدي المناطق بلبنان ، وذلك عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” . 

وقالت نادين نجيم : حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمد لله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

وكانت عبّرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استيائها للهجوم الذي تتعرض له من خلال السوشيال ميديا.

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

وقالت من خلال فيديو ظهرت به عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، "حرية الرأي والتعبير مش معناها الإساءة، حرية الرأي والتعبير معناها ننتقد بشكل محترم وموضوعي".

وتابعت: “لكن لما انتقد علشان اصفي حساباتي أو لأني بكره إنسان وبقيت اتمسخر عليه في الطالع والنازل بسبب وبدون سبب، وأنزل من نجاحاته تحت أي مسمى وأحاول أؤذيه هذا لا يكون اسمه انتقاد أو نقد فني”.

وأضافت: "ياريت كل واحد لما يحاول يتضامن لازم يعرف الحقيقة، ومضمون الدعوى وإيه المشكلة، اللي عنده حق يجي ياخذه مني، وإذا أنا عندي حق هاخده".

نادين نجيم لبنان نادين نسيب نجيم الاعتداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

ترشيحاتنا

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ