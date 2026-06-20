جمال الزهيري يحذر منتخب مصر: الخطر الحقيقي أمام نيوزيلندا وإيران

حذر الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري من حالة الثقة الزائدة التي قد تصيب لاعبي منتخب مصر بعد الأداء القوي أمام بلجيكا في افتتاح مشوار كأس العالم، مؤكدًا أن المواجهتين المقبلتين أمام نيوزيلندا وإيران تمثلان التحدي الأصعب للفراعنة.

وأوضح الزهيري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنتخب المصري نجح في تقديم مباراة متوازنة دفاعيًا وهجوميًا أمام منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم، بفضل الدراسة الفنية الجيدة من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من الحد من خطورة أبرز لاعبي المنافس وفرض أسلوبه خلال فترات كبيرة من اللقاء.

وأضاف أن أكثر ما أثار إعجابه هو التنظيم الدفاعي الجيد وسرعة التحولات الهجومية، مؤكدًا أن منتخب مصر تعامل بذكاء مع قوة المنافس، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخطر الأكبر يكمن في الاستهانة بالمباراتين القادمتين أمام نيوزيلندا وإيران.

وأشار إلى أن المنتخبين سيدخلان المواجهتين بدوافع كبيرة ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما يتطلب من لاعبي الفراعنة الحفاظ على التركيز والجدية نفسها التي ظهروا بها أمام بلجيكا، من أجل استكمال المشوار بنجاح والتأهل إلى الأدوار التالية.

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