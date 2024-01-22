وزيرة الخارجية الألمانية : تفكيك شبكة حماس المالية مهم لتحقيق السلام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن تفكيك شبكة حماس المالية أمر مهم لتحقيق السلام في قطاع غزة.

وأضافت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحتاج لهدنة إنسانية عاجلة لتقليل المعاناة في غزة"، مشيرةً إلى أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة "حماس" خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

وأشار بوريل في تصريحات إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين".

وتوضح وثيقة داخلية لمقترح سلام يبحثه الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية من بينها "رويترز" أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

وتقترح الوثيقة أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر، دون أي ذكر لماهية هذه التداعيات.

