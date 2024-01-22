وقف إطلاق النار.. أبرز عقبات محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، الاثنين، إن محادثات تبادل المحتجزين في قطاع غزة مستمرة، لكنها لا تزال في طريق مسدود، بسبب ما أشارت إليها باعتبارها مطالبة حركة حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

ونسبت الشبكة لمصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته القول، إن هناك اتفاقاً بين إسرائيل وحماس على بعض آليات تبادل محتمل للمحتجزين في المستقبل.

وأضاف المصدر للشبكة أن النقطة الشائكة في الاتفاق المحتمل لتبادل المحتجزين هي رفض إسرائيل أي وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن الاتفاق المحتمل المشار إليه لتبادل المحتجزين، سيتضمن وقف القتال لأكثر من شهر وتبادل المحتجزين على مراحل.

ووفقاً للشبكة، فإن المصدر الدبلوماسي قال إن محادثات متعلقة باليوم التالي للحرب في غزة تتم في مسار منفصل عن اتفاق تبادل المحتجزين.