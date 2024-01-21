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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صنداي تايمز: نتنياهو يقع فى فخ حماس

صدى البلد

لا تزال الحرب المدمرة في غزة مستمرة، مخلفة وراءها سلسلة من المعاناة، وخاصة بين  الأطفال. وتسلط القصص الفردية، مثل الروايات المروعة عن الإجراءات الطبية في ظل ظروف مزرية، الضوء على التكلفة البشرية للصراع. ومع الإبلاغ عن مقتل أو تشويه أكثر من 10.000 طفل، فإن حجم المحنة لا يمكن إنكاره.

 

أفاد الكاتب البريطاني ماثيو سيد فى مقال نشره بصنداي تايمز، أنه في حين قد يزعم البعض أن سلوك إسرائيل في الحرب له ما يبرره نظراً للتهديد الذي تفرضه جماعات مثل حماس، إلا أن التساؤلات تنشأ حول الحكمة من وراء مثل هذه الاستراتيجية. وفي خضم المذبحة، أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقبلية وتدعو إلى عمل عسكري طويل الأمد، المخاوف. ويرى المنتقدون أن موقف نتنياهو له دوافع سياسية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تأخير الانتخابات والتهرب من تهم الفساد.

 

يحذر الكاتب من أوقات خطيرة بالنسبة لإسرائيل والغرب، محذرا من الوقوع في الفخاخ التي تنصبها جماعات مثل حماس. ويشير الكاتب إلى أن تصرفات إسرائيل قد تساهم عن غير قصد في تحقيق أهداف حماس، مما يدفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجية العسكرية المستمرة.

 

يؤكد المقال على الحاجة إلى منظور دقيق يعترف بالخسائر المدنية التي لا تطاق في غزة. ويتساءل عما إذا كان نهج نتنياهو يتماشى مع المصالح طويلة المدى لإسرائيل والغرب، ويحث على استراتيجية أكثر اعتدالا وضبط النفس لإعادة بناء التحالفات العالمية.

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