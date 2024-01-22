أسأت لنفسي | أصالة تعتذر لـ أنغام .. وصاحبة التعهّد ترد

تقدمت المطربة أصالة بالاعتذار لصديقتها المطربة أنغام وذلك من خلال بودكاست big time مع الإعلامى عمرو أديب.

وأكدت أصالة لأنغام اعتذراها قائلة: "أعتذر لك عن ما بدر منى، أنا أسأت في المقام الأول لنفسي ،حقك عليا انتى بالدنيا وصداقتنا كتير بتعنى لى.

من جانبها، ردت أنغام على أصالة قائلة: "أصالة شخصية فريدة، أعرفها من زمن بعيد، كنا قريبتين جدًا وأصدقاء مقربين بسبب تقارب أعمارنا وتشابه ظروفنا.

وأضافت أنغام :" زعلى كان كبير منها من كتر ما كنت بحبها."

أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل بعد ظهورها فى حفل joy awards حيث قامت بتسليم درع تكريم لصديقتها أنغام بعد مصالحتها فى حفل ليلة رأس السنة.

وقالت أصالة عقب صعودها على خشبة المسرح في حفل Joy Awards أثناء استلامها الجائزة: سعيدة جدا بهذا التكريم، وتصالحت مؤخرًا مع أنغام وهي نجمة كبيرة وتستحق كل المحبة والتقدير وأهديها هذه الجائزة.

أصالة

وظهر كل من أصالة والمخرج طارق العريان لأول مرة بحفل joy awards ليكون أول حفل يجمع بينهما بعد طلاقهما منذ 4 سنوات.

وظهر كل منهما مع شريك حياته حيث تواجدت أصالة مع زوجها فايق حسن وطارق العريان مع زوجته نيكول سعفان.

وفي شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.