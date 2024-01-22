حماس ليست مهزومة .. اعتراف غير مسبوق من وزير إسرائيلي بشأن الحرب

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الإثنين، إنه إذا توقفت الحرب على غزة فإن حزبه سينسحب من الحكومة.

وأضاف إلياهو، أنه “ينتابه شعور بالإحباط لأن حركة حماس لم تهزم بعد”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال اليوم الإثنين، إن إسرائيل لن توافق على صفقة تتضمن وقف الحرب.

وخاطب سموتريش في افتتاح اجتماع حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، عائلات الرهائن، قائلا: “أتفهم مطالبتكم ببذل كل ما في وسعنا لإعادة أحبائكم إلى الوطن، لكن كما قالت عضو الكنيست الراحلة جيولا كوهين: “لو كان ابني أسيراً لكنت طالبت الحكومة بدفع أي ثمن لإطلاق سراحه، لكن لم يسمح لكم يا وزراء الحكومة بالامتثال لي”.

وأضاف: "يجب أن نستمر في زيادة شدة الحرب، وزيادة الضغط على حماس وجميع مؤيديهم في غزة”.