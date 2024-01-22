عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وابل من قذائف الهاون.. القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية " حماس "، اليوم الاثنين، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة”.

كما نشرت كتائب القسام، صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام تبعث برسالة عاجلة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

كتائب القسام حماس قطاع غزة خانيونس غزة جباليا ميركافا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شرق جباليا بقطاع غزة

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام تبعث برسالة عاجلة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

ضربة قوية.. كتائب القسام تنسف منزلا بداخله 30 جندياً من جيش الاحتلال

كتائب القسام تعلن تصفية 5 جنود بـ جيش الاحتلال في غزة

من جنوب لبنان.. كتائب القسام تقصف إسرائيل بـ 20 صاروخًا

ترشيحاتنا

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الأسبق: الشرق الأوسط يعاد تغييره بقوة بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية

صدمة أوروبية من خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جزيرة صناعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ