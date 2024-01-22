وابل من قذائف الهاون.. القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية " حماس "، اليوم الاثنين، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، استهداف دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة”.

كما نشرت كتائب القسام، صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.