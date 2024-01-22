البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤيد الهدنة وليس وقف إطلاق النار

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين إن واشنطن تؤيد اتفاق على الهدنة الإنسانية، بينما تعارض وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤيد هدنة إنسانية لبعض الوقت في غزة للسماح بالإفراج عن الرهائن ودخول مساعدات إنسانية إضافية.

أضاف كيربي: "نريد أن نرى جميع الرهائن في ديارهم، ونريد أن لا تضطر إسرائيل إلى مواجهة تهديد في الجوار مثل الذي واجهته في 7 أكتوبر"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

ورفض كيربي تأكيد ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن اقتراح بوقف الحرب لمدة 90 يوما وإطلاق سراح نحو 132 رهينة على ثلاث مراحل.

وتابع "الرئيس يدعم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وهو يؤيد إخراج كل هؤلاء الرهائن وللقيام بذلك، فهو يدعم وقفة إنسانية إضافية لبعض الوقت من شأنها أن تسمح لهؤلاء الرهائن بالذهاب إلى الحرية بأمان ودخول المزيد من المساعدات.

وقال كيربي: نحن لا نؤيد حتى اليوم وقفاً عاماً لإطلاق النار".