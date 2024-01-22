عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستدعي قوات إنقاذ بعد انفجار نفق مفخخ بعدد من الضباط والجنود

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس في قطاع غزة بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب بانهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، أنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المنطقة وبدأت في التقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

هدمته فوق رؤوسهم.. القسام تقصف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بـ غزة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع أداة للحرب في غزة

وأوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة عسكرية كاملة مكونة من 4 ألوية، المظليين وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع، تشارك في الهجوم على غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي خان يونس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

هدمته فوق رؤوسهم.. القسام تقصف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بـ غزة

الجيش الأمريكي: تقرير الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية كاذب

بعد اقتحام مستشفيات خان يونس.. البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

بيان عاجل من أمريكا بشأن استرداد روسيا لـ ألاسكا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا بسبب قرار منتظر من الفيدرالي الأمريكي

سبوتنيك: مقتل نجل جنرال فرنسي في أوكرانيا

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع أداة للحرب في غزة

ترشيحاتنا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال

أكسيوس تكشف عن مقترح إسرائيلي لإطلاق سرائح الرهائن ووقف الحرب

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ