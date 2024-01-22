جيش الاحتلال يستدعي قوات إنقاذ بعد انفجار نفق مفخخ بعدد من الضباط والجنود

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي قام باستدعاء قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس في قطاع غزة بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب بانهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، أنه شن هجوما واسعا على مركز ثقل كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة، والتي تعتبر مقرا لقيادات الحركة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تحاصر المنطقة وبدأت في التقدم داخله باتجاه أهداف تابعة لحركة حماس، بما في ذلك القواعد العسكرية.

وأوضح أن “العملية العسكرية في خان يونس ستستمر عدة أيام؛ والهدف هو ضرب مقرات حماس”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرقة عسكرية كاملة مكونة من 4 ألوية، المظليين وجفعاتي والكوماندوز والمدرع السابع، تشارك في الهجوم على غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.