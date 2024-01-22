هدمته فوق رؤوسهم.. القسام تقصف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بـ غزة

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.

أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب في قطاع غزة.

أضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أنه تم توثيق استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين بقذائف المدفعية خلال انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.