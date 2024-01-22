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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف حقيقة خطة توطين سكان غزة على جزيرة صناعية بالبحر المتوسط

إسرائيل
إسرائيل

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل قاطع تقرير صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، طرح فكرة توطين سكان غزة بشكل مؤقت على جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط خلال خطابه أمام نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “لم يقل كاتس أبدا شيئا كهذا.. ولا توجد مثل هذه الخطة”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، وفق مصدر دبلوماسي، عن صدمة في أوروبا جراء أفكار ومخططات التهجير الصهيونية للفلسطينيين من أرضهم.

وذكرت صحيفة “الجارديان”، أن المقترح الإسرائيلي بإيواء الفلسطينيين بجزيرة صناعية أثار فزع وصدمة وزراء خارجية أوروبيين.

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وفي ظل سعي الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته لإنشاء دولة فلسطينية على أساس أنها السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فوجئ المشاركون باقتراح اسرائيل بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.

غزة فلسطين إسرائيل سكان غزة

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