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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة،  وهي أول صور تقوم بنشرها بعد الطلاق.

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وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتديه فستان أنيق ومميز من الجلد باللون البني الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز تبرز عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة، فاختارت تسريحة الشعر المبلل لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز

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