يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

ونشرت مي عمر، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت مي عمر، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللونين الأسود والأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر في المكياج، على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الأحمر الناعم للشفاه ليبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو إطلالة مي عمر