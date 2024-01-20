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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على غير عادتها.. نادين نجيم بفستان قديم تثير الجدل من حفل joy awards |شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة مم الفنانين والفنانات.

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ونشرت نادين نسيب نجيم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

وأطلت نادين نسيب نجيم، مرتديه فستانا طويلا باللون الذهبي، وتميز الفستان بتصميم بسيط ومنتشر ، وكشف الفستان عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادين نسيب نجيم، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نادين نسيب نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نادين نجيم

https://www.instagram.com/reel/C2U62TooE-i/?igsh=MWo2ZzMzN2cwMzBqdg==

 

 

نادين نادين نجيم صور نادين نجيم حفل Joy Awards موسم الرياض

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