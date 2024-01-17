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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وأطلت مي عمر، مرتديه فستانا مكشوفا وأنيقا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، فس المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وتزينت مي عمر، بمجموعة كبيرة ومختلفة من الإكسسوارات باللون الذهبي لتتناسب مع إطلالتها .

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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