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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

مايا دياب
مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 

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أطلت مايا دياب، مرتديه جيب باللون الاسود، ونسقت معها توب مكشوف من الريش ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مايا دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت مايا دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مايا دياب

مايا مايا دياب صور مايا دياب اطلالات مايا دياب اخبار مايا دياب

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