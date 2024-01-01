بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت ريم مصطفى، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر الجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريم مصطفى