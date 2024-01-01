عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ريك مصطفى
ريك مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

txt

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

txt

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

وأطلت ريم مصطفى، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر الجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريم مصطفى 

ريم صور ريم ريم مصطفي اطلالات ريم مصطفي اخبار ريم مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

العام الجديد.. أكثر وأسوأ الأبراج حظا في 2024

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

للوقاية من المتحور الجديد.. تناول كوبا واحدا من هذه المشروبات يوميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاقتراب من ملف التهجير خط أحمر

6 ضحايا.. ضبط سائق الونش المتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر

انفجارات عنيفة.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ