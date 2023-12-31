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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى اختيار ألوان زاهية تتناسب مع لون بشرتها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب،  في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم أو الأحمر المميز واللافت الذي يبرز جمال انوثتها. 

وتختار شيرين عبد الوهاب، الشعر القصير، كما تفضل ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها. 

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

https://www.instagram.com/reel/CdJpc_DoYLC/?igsh=ZnU5eDVuazFucm93

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