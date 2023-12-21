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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع الغنم.. مي سليم في جلسة تصوير مختلفة جدا| شاهد

مي سليم
مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

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وتألقت مي سليم، مرتديه فستان شتوي أنيق باللون الأسود ذا تقوشات ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي سليم 

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