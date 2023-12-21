جاكيت بدلة وبوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة| شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت غادة عبد الرازق، مرتديه جاكيت بدلة قصير مطرز باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت بوت طويل باللون الاسود أيضا لاكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة مختلفة لشعرها لتتناسب مع ظهورها

وإليكم صور غادة عبد الرازق