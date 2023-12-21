مكياج لافت.. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت فرح الزاهد، مرتديه توب بسيط، ونسقت معه جاكيت باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فرح الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور فرح الزاهد