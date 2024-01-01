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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مثير للجدل.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت أمينة خليل، مرتديه فستان جلد مميز باللون النبيتي، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أمينة خليل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور أمينة خليل 

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