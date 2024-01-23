برودة وأمطار لنهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور محمود القاياتي، مدير المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تغيرت بداية من اليوم، وأصبحت أشد برودة عن الأيام الماضية.

وأضاف "القاياتي"، خلال مداخلته ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية نجي أنور على شاشة ETC، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية، والطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ومائلا للدفء على المحافظات الجنوبية.

ولفت "القاياتي"، إلى أن درجة الحرارة العظمى حتى نهاية الأسبوع ستتراوح ما بين الـ 18 إلى 19 و الصغرى من 11 إلى 12 درجة مئوية، وستتوغل الكتل الهوائية الشمالية الباردة حتى جنوب الصعيد.

ونوه بأن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي والتي ستكون متوسطة على السواحل الشمالية، وتمتد ما بين الحين والآخر لمحافظات جنوب الوجه البحري أقل شدة، وأشار إلى وجود نشاط رياح على شمال الجمهورية يولد الشعور بمزيد من البرودة.

فرص ضعيفة للشبورة

وأشار القاياتي إلى أن أقصى ارتفاع للموج اليوم سيكون 3 أمتار، وبالنسبة للشبورة ستكون الفرص ضعيفة لظهورها وتكاد تكون غير موجودة على أغلب الأنحاء، مضيفا أن العنصر المؤثر هو تساقط الأمطار، وتحديدا على السواحل الشمالية.