للمرة الثالثة.. الهجوم بالصواريخ على قاعدة كونيكو بسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن عناصرها هاجمت بالصواريخ للمرة الثالثة قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا.

وأبانت المقاومة الإسلامية في العراق- بحسب البيان الصادر عنها - أن ذاك يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة.

كما اكدت المقاومة الإسلامية علي استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

كما اعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، أيضا قصف ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيّرة، "تضامنًا مع قطاع غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".

وأفادت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء ، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطائرات المسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في استهداف مواقع الأعداء".