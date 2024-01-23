واشنطن غير مهتمة..لافروف يكشف حقيقة الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بإجراء أي حوار حول أي مسائل سياسية مع روسيا.

وأضاف لافروف في مقابلة حصرية مع شبكة سي بي إس، أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار مع روسيا، باستثناء الاتصالات من وقت لآخر حول قضايا المعتقلين والتبادلات وعمل السفارتين في واشنطن وموسكو، والبعثة الروسية في نيويورك، ولكن ليس في أي مسائل سياسية.

ويزور وزير الخارجية الروسي نيويورك يومي 22 و24 يناير لحضور مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط واجتماع حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد لافروف عددًا من الاجتماعات الثنائية هناك، ولكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال في وقت سابق إنه لا يتوقع عقد أي لقاءات في نيويورك بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة لافروف لمقر الأمم المتحدة.