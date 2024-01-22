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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

40 ألف قطعة.. لافروف: أوكرانيا تبيع الأسلحة الغربية عبر الإنترنت للجماعات الإرهابية

الأسلحة الغربية إلى
الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الحكومة في أوكرانيا استعانت بتجار غربيين لإعادة بيع بعض الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية في السوق السوداء.

وأضاف لافروف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لـ أوكرانيا، أن كييف تقوم بإعادة بيع بعض الأسلحة التي يقدمها الغرب في السوق السوداء، في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من الصراع.

وتابع: "يمكن للمرء أن يجد الكثير من هذه الإعلانات على شبكة الإنترنت المظلمة، ومن الصعب أن نتصور أن هذا يحدث دون معرفة ومشاركة العملاء الغربيين الأذكياء، لأنه، كما يقولون، يخدش ظهري وسيخدش ظهرك".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بنادق إم 16 أمريكية الصنع هي إحدى الأسلحة التي يقدمها الغرب والتي تعيد كييف بيعها في السوق السوداء، لافتا إلى أنه يمكن لأي شخص شراء هذه البندقية بالعملة المشفرة من خلال إعلان عبر الإنترنت، ولا شك أن الجماعات الإرهابية تستغل هذا الوضع". 

وأضاف أن الأسلحة التي تقع في أيدي أوكرانيا تنتشر في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وحتى أمريكا اللاتينية، ما يؤدي إلى اختلال التوازن في مناطق العالم غير المستقرة بالفعل.

وقال لافروف في كلمته، إن هذا "الوضع الفاضح" وصل إلى أبعاد لم يعد من الممكن السكوت عنها.

وتابع: "حتى الولايات المتحدة كان عليها أن تعترف رسميًا بالمشكلة، ويتحدث تقرير حديث لـ البنتاجون عن تسرب أسلحة كانت مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وأنا متأكد من أن هذا تقدير متواضع".

وكشف لافروف عن أن 40 ألف قطعة من الأسلحة، بما في ذلك طائرات بدون طيار وقاذفات قنابل يدوية، لم يتم حصرها، حيث لم يتم الاحتفاظ بها في المخازن.

وأوضح أن "المفتشين الأمريكيين موجودون الآن في كييف لمعرفة كيف تسير الأمور على الأرض هناك، ونتمنى لهم النجاح".

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