إنتاج ضخم.. بولندا تعلن عن مشروع عسكري جديد مع أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بولندا وأوكرانيا تقتربان من اتفاق لتمويل مشترك لإنتاج الذخيرة والأسلحة.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف: "ناقشنا أيضًا هذه المحادثات وسنختتمها بسرعة بشأن الاستثمارات المشتركة في إنتاج الأسلحة والذخيرة".

وأوضح رئيس الوزراء البولندي أنه يرحب بفكرة الرئيس الأوكراني بشأن "مشاريع مشتركة" لإنتاج الأسلحة، مؤكدا: "سنستثمر في شركات في بولندا وأوكرانيا من شأنها أن تساهم في زيادة القدرات الدفاعية لدولتينا".

ومع ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء البولندي تفاصيل محددة واكتفى بالإشارة إلى أن كييف ووارسو تعملان بنشاط للاتفاق على تفاصيل هذا التعاون.