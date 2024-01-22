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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيادة فرص أوكرانيا في النصر.. تعهد بين بولندا وكييف على إنهاء الأزمة بينهما

بولندا وأوكرانيا
بولندا وأوكرانيا

تعهد زعيما بولندا وأوكرانيا اليوم الاثنين على تسوية النزاع السياسي القائم بينهما والذي يعيق تحالفهما في وقت تستمر فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وتعد بمثابة بوابة لدعم أوكرانيا وتعزيز قوتها الدفاعية مع اقتراب دخول الحرب عامها الثالث.

في أول زيارة له إلى أوكرانيا كرئيس للوزراء أكد الزعيم البولندي دونالد تاسك للرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي على أهمية الصداقة  بينهما .

قال إن الجانبين ”توصلا إلى تفاهم مشترك” بشأن احتجاجات سائقي الشاحنات البولنديين.

وذكر توسك في مؤتمر صحفي مشترك: ”بولندا ستبذل قصارى جهدها لزيادة فرص أوكرانيا في النصر في هذه الحرب”.

وأصبحت وارسو حليفا رئيسيا لكييف في سعيها للحصول على دعم مالي وعسكري غربي ضد روسيا، لكن العلاقات تدهورت في الأشهر الأخيرة عندما أضر الحصار على الحدود بالاقتصاد الأوكراني.
 

بولندا وأوكرانيا تسوية النزاع السياسي

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