زيلينسكي: بولندا ترسل مساعدات دفاعية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين أن بولندا سلمت أوكرانيا حزمة دفاع جديدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك: "هناك حزمة دفاع بولندية جديدة، ونحن نقدر هذه المساعدة المستمرة وهناك شكل جديد من تعاوننا من أجل شراء أسلحة على نطاق أوسع لتلبية الاحتياجات الأوكرانية - قرض بولندي لأوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير من العام قبل الماضي 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، في ظل الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا بالمال والسلاح.