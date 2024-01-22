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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يعلن استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء قادة كييف الحاليين في السلطة.

وأضاف لافروف، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: “اسمحوا لي أن أذكركم أننا لم نرفض قط... وبقينا دائما على استعداد للمفاوضات. المفاوضات لم تكن حول كيفية إبقاء قادة نظام كييف في السلطة والانغماس في أوهامهم، بل حول التغلب على إرث النهب المدمر الذي دام عشر سنوات".

وتابع: “يجب الاستماع بعناية إلى موقف روسيا بشأن أوكرانيا بينما لا يزال هناك وقت”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه “إذا أوقفت كييف الحرب فإن ذلك سينقذ حياة مئات الآلاف ممن تحاول أسرهم مثل الماشية وإرسالهم للموت من أجل المصالح الغربية”.

وتابع قائلا: “ماذا سيحدث إذا توقفت أوكرانيا عن القتال؟.. إن مئات الآلاف من أولئك الذين تحاول سلطات كييف القبض عليهم مثل الماشية اليوم في الشوارع والحانات والكنائس، سينقذون حياتهم بالتأكيد من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية”.

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وشدد لافروف على أن “مصالح الشعب الأوكراني في الصراع مع روسيا لم تكن موجودة ولم تكن موجودة، ولكن هناك فقط مصالح الأنجلوسكسونيين وأتباعهم ونخبة كييف الفاسدة والمجرمة، المرتبطة بالحكومة الأوكرانية… الغرب بالمسؤولية المتبادلة والذي يخشى أن يجتاحه في اليوم التالي لانتهاء الحرب”.

روسيا وزير الخارجية الروسي أوكرانيا كييف لافروف

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