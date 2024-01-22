روسيا تتوعد بالرد على الحزمة الـ13 من عقوبات الاتحاد الأوروبي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الاثنين، إن ضغط العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي سيستمر، وسيتبع ذلك رداً من موسكو، وذلك تعقيباً على موقف بلاده من الحزمة الـ13 المرتقبة للعقوبات الغربية.

وأضاف جروشكو للصحفيين: "ننطلق من حقيقة أن ضغط العقوبات سيستمر.. الغرب لا يتصرف بشكل مختلف، وسنتبع الإجراءات الجوابية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أوروبي رفيع المستوى بأن المناقشات جارية حاليا بشأن الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا، وبأنه من المقرر اعتماد عقوبات جديدة قبل 24 فبراير المقبل، زاعماً أن هذا الهدف حدده، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.