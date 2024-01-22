قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الإثنين، إن أمريكا لديها أدلة إدانة مدمرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

أوضح ناريشكين، في بيان أن "زيلينسكي يدرك أن الأدلة المساومة المتاحة للأمريكيين قادرة على تدميره كرئيس".

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية: “في ظل الظروف الحالية، سيواصل زيلينسكي الرقص على أنغام أسياده الأمريكيين".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خوفه من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، في حال فوزه في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وحسب صحيفة "واشنطن إكسماينر" الأمريكية، قال زيلينسكي عن ترامب: "إذا كانت فكرته - التي لم يسمع عنها أحد - إذا لم تنجح معنا، ومن أجل شعبنا، فسوف يفعل كل شيء لتحقيق تنفيذ فكرته على أي حال.. وهذا ما يقلقني قليلاً."

وكرر دعوته لترامب لزيارة كييف، والتي قدمها لأول مرة في نوفمبر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق أنه يمكنه إنهاء الصراع في يوم واحد إذا أعيد انتخابه.