أمر مقلق.. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بحل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خوفه من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، في حال فوزه في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وحسب صحيفة "واشنطن إكسماينر" الأمريكية، قال زيلينسكي عن ترامب: "إذا كانت فكرته - التي لم يسمع عنها أحد - إذا لم تنجح معنا، ومن أجل شعبنا، فسوف يفعل كل شيء لتحقيق تنفيذ فكرته على أي حال.. وهذا ما يقلقني قليلاً."

وكرر دعوته لترامب لزيارة كييف، والتي قدمها لأول مرة في نوفمبر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق أنه يمكنه إنهاء الصراع في يوم واحد إذا أعيد انتخابه.

وقال زيلينسكي بقلق: "سوف يتخذ قراراته بنفسه.. أنا لا أتحدث حتى عن روسيا، ولكن من دون الجانبين، من دوننا".

وكانت علاقة زيلينسكي متوترة مع ترامب منذ فوزه في الانتخابات الأوكرانية عام 2019، ور الرئيس الأوكراني على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".