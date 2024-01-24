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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتأهل لدور الـ16| منتخب موريتانيا يطيح بالجزائر خارج أمم أفريقيا بالفوز 1-0

صدى البلد

فجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

وأعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، التشكيل الأساسي لمباراة موريتانيا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، مساء الثلاثاء.

وشهدت القائمة استبعاد القائد رياض محرز عن التشكيل لأسباب فنية، وتعويضه بآدم وناس، فيما سيشارك عمورة على الجهة اليسرى بدلا من يوسف بلايلي.

وفضل مدرب المحاربين الاعتماد على الشاب هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، في وسط الملعب إلى جانب رامز زروقي، بدلا من نبيل بن طالب، فيما سجل حسام عوار نجم روما تواجده لأول مرة في التشكيل الأساسي منذ بداية البطولة، ليحل محل سفيان فيغولي.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، أمين توجاي، عيسى ماندي.

الوسط: هشام بوداوي، رامز زروقي، حسام عوار.

الهجوم: آدم وناس، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح.

فيما كشف أمير عبدو مدرب موريتانيا عن تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

حارس المرمى: بابكر نياس.

الدفاع: خديم دياو – عمر جاساما – الأمين با – إبراهيما كيتا.

الوسط: محسن بده – سليمان إن- سيدي بونا – دلاهي يالي - إدريسا تيام.

الهجوم: أبو بكاري كويتا.

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