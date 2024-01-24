بالفلوس دي كلها مش عارف يحل المشاكل.. إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا

هاجم الإعلامي محمد فاروق، مدرب منتخب مصر روي فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق عبر فيسبوك: ماينفعش يبقا عندنا مدرب بالفلوس دي كلها ومش عارف يلاقي حل للمشاكل دي في المنتخب.

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس الأول أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.