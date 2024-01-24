تصريحات نارية من مدافع الكاميرون بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

عبر كريستوفر ووه مدافع منتخب الكاميرون، عن سعادته بتأهله بلاده إلى دور 16 لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، عبر الفوز المثير على جامبيا 3 /2 مساء الثلاثاء بملعب السلام، بواكي، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة ب9 نقاط، يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني ب4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي تأهل بدوره للدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاءت الأهداف الخمسة للمباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم كارل توكو إيكامبي بهدف لأسود الكاميرون في الدقيقة 56 ثم تعادل إيبريما كولي لجامبيا في الدقيقة 72، ثم أحرز ايبريما كولي الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة 85 .

واستفاد منتخب الكاميرون من الهدف العكسي الذي سجله جيمس جوميز بالخطأ في مرماه في الدقيقة، 87 قبل أن يخطف كريستوفر ووه هدف الفوز للأسود في الوقت بدل الضائع.

وقال ووه الفائز بجائزة رجل المباراة "المنتخب الكاميروني تعلم من أخطائه خلال المباريات السابقة، وعمل على تصحيحها في الطريق نحو الفوز على جامبيا".

وأوضح ووه في المؤتمر الصحفي للمباراة، إنه تلقى دروسا من مبارياته السابقة، وقرر عدم الاستسلام حتى تنتهي المباراة: "كنا نعلم أنه لا مجال للاستسلام، كان علينا أن نثبت أن لدينا القوة للمضي قدما وتعلمنا من أخطائنا".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي (كاف) عن ووه قوله "أفكر بشكل جماعي والهدف هو الفوز، سنستمر في هذه البطولة، ونريد تحقيق نتائج جيدة خلال المباريات المقبلة".

