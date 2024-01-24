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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للسفن بالبحر الأحمر.. أمريكا تدمر صاروخين تابعين للحوثيين

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان صادر عنها إنه في يوم 24 يناير وفي حوالي الساعة 2:30 صباحًا، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدين مسبقاً للاطلاق. 

وأضافت أن القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. 

تبعاً لذلك قامت القوات الأمريكية باستهداف الصواريخ وتدميرها دفاعا عن النفس، مؤكدة أن هذا الإجراء يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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