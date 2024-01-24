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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ خاطئ.. الجيش الأوكراني يتهم روسيا بإسقاط الطائرة العسكرية في بيلجورود

طائرة روسية
طائرة روسية

علقت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، على حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية التي كانت تقل الأسري فقط منطقة بيلجورود الروسية.

واتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية باسقاط الطائرة قائلا، إن الطائرة الروسية المحطمة كانت تنقل صواريخ روسية من طراز إس-300 لاستهداف خاركيف.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 65 أسير حرب و6 من أفراد الطاقم و3 آخرون كانوا في الطائرة التي سقطت فوق بيلجورود.

وأفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة روسية عسكرية كانت تقل مجموعة من الأسري بصاروخ، ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن مصدر هذا الصاروخ.

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