روسيا: هجمات أمريكا وبريطانيا على الحوثيين ستكلف اليمن عامين من التنمية

قال القائم بالأعمال الروسي في اليمن، يفجيني كودروف، إن العمليات العسكرية لـ الولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر قد تكلف اليمن عامين من التنمية، مما يؤثر سلبًا على الوضع في المنطقة.

وأضاف كودروف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "يمكن القول إن تأثير العمل العسكري الأمريكي البريطاني المتهور في البحر الأحمر سيكون سلبيا على آفاق التسوية اليمنية".

وأشار إلى أنه "في أسوأ الحالات، مع تصعيد واسع النطاق، فإننا نخاطر بخسارة الكثير، إن لم يكن كل التطورات التي تم التوصل إليها خلال العام ونصف العام أو العامين الماضيين"، مضيفًا أنه من الضروري "بذل كل شيء لتجنب ذلك".

وفي 12 يناير، هاجمت الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية والبريطانية لأول مرة أهدافاً تابعة للمليشيات الحوثية في عدد من المدن اليمنية، بما في ذلك صنعاء والحديدة، واستهدفت الغارات مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى محطات رادار تابعة للمتمردين الحوثيين.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا منشآت لـ الحوثيين في عدة محافظات يمنية.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن أستراليا والبحرين وبريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة، نفذت القوات المتحالفة 8 ضربات على مواقع الحوثيين، وكان هدفها الرئيسي هو مستودعات المتمردين تحت الأرض والمرافق المتعلقة بإطلاق الصواريخ والمراقبة الجوية.

وكانت هذه الضربات أول عملية أمريكية بريطانية مشتركة منذ 12 يناير، كما هاجمت الولايات المتحدة بشكل مستقل مواقع المتمردين اليمنيين عدة مرات خلال الأيام العشرة منذ ذلك الحين.