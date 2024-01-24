مطالبات أمريكية لـ الصين بحث إيران على كبح هجمات الحوثيين .. تفاصيل

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية حثت الصين على المساعدة في صد الحوثيين بالبحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين المدعومين منها الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تر أي علامة تذكر على المساعدة من بكين، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

تحذيرات إلى إيران

وأثار المسئولون الأمر مرارًا وتكرارًا مع كبار المسئولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبوا منهم نقل تحذير إلى إيران بعدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي تلت ذلك.

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر هذه القضية في اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيانتشاو، رئيس الإدارة الدولية للحزب الشيوعي الصيني، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أثار الأمر أيضًا.

كبح جماح الحوثيين

لكن مسئولين أمريكيين قالوا إنه لا توجد أدلة تذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين، باستثناء بيان أصدرته بكين الأسبوع الماضي يدعو "الأطراف المعنية" إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي تبحر عبر البحر الأحمر.

ويأتي الضغط الدبلوماسي على بكين في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها قصف مواقع الحوثيين في اليمن ردًا على 33 هجومًا للحوثيين على الأقل على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر الماضي.