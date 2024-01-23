اليمن: تهديد الحوثيين بإسقاط طائرة أممية تصعيد خطير

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، إن تهديد مليشيا الحوثي بإسقاط طائرة أممية تصعيد خطير للمجتمع الدولي.

وكتب الإرياني، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عبر برج هيئة الطيران الواقع تحت سيطرتها، باسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة، لمنعها من الهبوط في محافظة مأرب، ما أدى إلى الغاء الرحلة في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة، تصعيد خطير وتحدٍ سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف: “هذه الحادثة التي تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الاركان، تؤكد مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء، وانتهاجها سياسة افقار وتجويع ممنهج لليمنيين، دون اكتراث بالازمة الانسانية الاكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي أشعلتها، واستمرارها في التحرك كأداة قذرة لايران لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية”.

وتابع: “المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مطالبون بادانة صريحة لهذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أممي، إن الحوثيين في اليمن أمروا جميع الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها بمغادرة البلاد خلال شهر.

وفي رسالة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغت السلطات في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المنسق المقيم للأمم المتحدة أن الموظفين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والأمريكية أمامهم شهر واحد “للاستعداد لمغادرة البلاد”.

ورغم أنهم لا يسيطرون إلا على جزء صغير من أراضي اليمن، إلا أن الحوثيين يسيطرون على معظم المراكز السكانية في البلاد.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، أنهم تلقوا المذكرة.