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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تونس تعلن تشكيلها الرسمي لمواجهة اليابان في كأس العالم

تونس
تونس
رباب الهواري

أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، هيرفي رينارد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المنتخب الياباني، المقررة اليوم الأحد على ملعب «بي بي في»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، إذ تمثل الظهور الرسمي الأول للمدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية لمنتخب تونس، بعدما تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للمدرب صبري لموشي، في خطوة تأمل الجماهير التونسية أن تسهم في تحسين نتائج المنتخب واستعادة حضوره القوي على الساحة الدولية.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المجموعة واشتداد المنافسة بين جميع المنتخبات.

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر رقيق، ديلان برون، يان فاليري.

خط الوسط: إلياس السخيري، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: سيباستيان تونكتي، إلياس سعد.

ويعول الجهاز الفني على خبرات عدد من لاعبيه الدوليين، إلى جانب العناصر الشابة التي تمتلك القدرة على صناعة الفارق، من أجل تقديم أداء قوي أمام منتخب اليابان المعروف بانضباطه التكتيكي وسرعته في التحول بين الدفاع والهجوم.

وتترقب الجماهير التونسية هذه المواجهة باهتمام كبير، على أمل أن ينجح المنتخب في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة هيرفي رينارد، بما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويُبقي على آماله قائمة في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة العالمية

تونس اليابان اخبار الرياضة كأس العالم

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