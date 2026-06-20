مدرب تونس: المواجهة أمام اليابان تتطلب الانضباط والعمل الجماعي

أكد المدير الفني لمنتخب تونس، هيرفي رينارد، أن مواجهة منتخب اليابان تمثل اختبارًا حاسمًا للفريق، مشددًا على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على فرص التأهل في بطولة كأس العالم.

العودة إلى الأساسيات

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء المرتقب، أوضح رينارد أن المنتخب مطالب بالعودة إلى الأسس التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى، مؤكدًا أن الصرامة والانضباط والالتزام التكتيكي والعمل الجماعي تمثل الركائز التي يجب أن يعتمد عليها اللاعبون خلال المواجهة المقبلة.

وأضاف أن قوة المجموعة وتماسكها هما العامل الأهم في مثل هذه المباريات، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق بالمجهود الفردي، وإنما بروح الفريق والالتزام الكامل داخل أرضية الملعب.

ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين

وأبدى المدير الفني ثقته الكاملة في لاعبيه قبل مواجهة اليابان، مشيرًا إلى أنه يؤمن بقدرة المنتخب على تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز رغم صعوبة المنافس.

وقال رينارد إنه لن يقف أمام وسائل الإعلام ويتحدث عن إمكانية الانتصار إذا لم يكن مقتنعًا بذلك، مؤكدًا أن ثقته في المجموعة كبيرة، وأن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل حصد النقاط الثلاث.

رسالة واضحة قبل المباراة

واختتم مدرب منتخب تونس تصريحاته برسالة حاسمة، مؤكدًا أنه لو لم يكن مؤمنًا بقدرة فريقه على الفوز أمام اليابان، لما كان هناك مبرر للاستمرار في البطولة، مضيفًا أن الجميع داخل المنتخب يدرك حجم المسؤولية، وأن الهدف هو تقديم أداء يليق بالكرة التونسية وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في مشواره