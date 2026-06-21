إشادة قوية .. أشرف قاسم: محمد هاني صاحب شخصية استثنائية في المواجهات الكبرى

أثنى أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على المستوى الذي ظهر به محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

وأكد قاسم، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن اللاعب يمتلك شخصية خاصة في المباريات الكبرى، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة سابقة، سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي.

وقال: «محمد هاني من اللاعبين المميزين جدًا في اللقاءات القوية، وسبق أن قدم مستويات رائعة أمام منتخبات كبيرة مثل البرازيل وإسبانيا، وكرر الأمر مجددًا أمام بلجيكا».

وأضاف أن المباريات الكبرى تمنح بعض اللاعبين دوافع إضافية للظهور بأفضل مستوى، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء لاعبي المنتخب خلال مواجهة بلجيكا.