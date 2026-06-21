منتخب اليابان يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة تونس في كأس العالم 2026

كشف الجهاز الفني لمنتخب منتخب اليابان لكرة القدم عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب تونس لكرة القدم، في اللقاء المقرر إقامته صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى المنتخب الياباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي، بينما يدخل المنتخب التونسي اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث وإنعاش آماله في مواصلة المشوار بالمونديال، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين.

وجاء تشكيل منتخب اليابان على النحو التالي:

في حراسة المرمى: زيون سوزوكي.

وفي خط الدفاع: كويتا إيتاكورا، هيروكي إيتو، تاكيهيرو تومياسو.

أما خط الوسط فيضم: أو تاناكا، ريتسو دوان، كيتو ناكامورا، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، كايشو سانو.

ويقود خط الهجوم: أياسي أويدا.

ويعتمد الجهاز الفني للمنتخب الياباني على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب العناصر الشابة، أملاً في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، والاستفادة من السرعة في التحول الهجومي والضغط على دفاع المنتخب التونسي.

في المقابل، يطمح منتخب تونس إلى تقديم عرض قوي أمام أحد أبرز منتخبات القارة الآسيوية، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في البطولات الكبرى، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس واليابان صباح اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب بي بي في، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء ينتظر أن يشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكليهما قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات