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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربات أمريكية بريطانية ضد عدة مواقع للحوثيين في اليمن|شاهد

صدى البلد

طالبت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، الثلاثاء، منظمات الأمم المتحدة والدولية باليمن مغادرة موظفيها الأمريكيين والبريطانيين خلال شهر.

ويأتي هذا المطلب بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مساء الإثنين، ضربات جديدة على اليمن استهدفت عدة محافظات، من بينها العاصمة صنعاء التي طالت فيها الغارات عدة مواقع تابعة للحوثيين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وهذه هي المرة الثانية التي يشن فيها الحليفان البريطاني والأمريكي ضربات انتقامية منسقة على مجموعة قواعد للحوثيين.

ووفقًا للمسؤولين، استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صواريخ "توماهوك" التي تطلقها السفن الحربية والغواصات والطائرات المقاتلة "لتدمير مواقع تخزين الصواريخ الحوثية ومنصات إطلاقها والطائرات بدون طيار". 
 

اليمن الولايات المتحدة الامريكية يورونيوز الأمم المتحدة توك شو صدى البلد

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