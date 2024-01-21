جوتيريش: الفلسطينيون من حقهم في إقامة دولة.. ومعاناتهم ينبغي أن تتوقف

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد الدعوات إلى ضرورة اعتماد حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال قمة مجموعة الـ 77 + الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا.



تهديد كبير للسلام والأمن العالميين

وحذر جوتيريش من أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة من شأنه أن "يطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمى"، الذي وصفه بأنه "تهديد كبير للسلام والأمن العالميين"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال جوتيريش إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "أحدثت دمارًا هائلًا" وقتلت مدنيين "على نطاق غير مسبوق"، مسلطًا الضوء على مقتل 150 موظفًا في الأمم المتحدة أيضًا.

وأضاف الأمين العام قوله: "في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى أوكرانيا والشرق الأوسط وخارجه، تدمر الحروب حياة الناس، وتغذي النزوح الجماعي للناس، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهدد بإشعال النيران في مناطق بأكملها".

