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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار اليوم ستشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة؛ ومع يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، نظرا لاختلاف مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة ستشهد اختلافا ملحوظا في بحوالي من 5 لـ 6 درجات بين يومي الأحد والإثنين، حيث تسجل العظمى يوم الإثنين 20 درجة مئوية.

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وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيعمل على وجود نشاط في الرياح وأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وستختلف من يوم لآخر.

طقس اليوم الأحد 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، بينما يسود خلال فترة الليل طقس بارد وشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود وجود نشاط في الرياح على السواحل الشمالية الغربية منها مطروح والسلوم والإسكندرية وستكون مثيرة للرمال والأتربة مع سقوط أمطار خفيفة.

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